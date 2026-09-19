Сегодня, 19 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 сентября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов» — 3:1;

«Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы» — 3:2 Б;

«Локо» – МХК «Динамо» М — 3:1;

МХК «Спартак» – Академия СКА — 3:2;

«Спутник» – «Ирбис» — 1:7.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.