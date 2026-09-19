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Мама Овечкина рассказала о реакции сына на критику за участие в предвыборном ролике

Мама Овечкина рассказала о реакции сына на критику за участие в предвыборном ролике
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Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что её сын не обращает внимания на выпады в связи с участием его в предвыборном ролике одной из партий.

«Он на всю эту критику не обращает внимания. Я его спрашиваю, он отвечает: «Мам, я всё это не читаю. Пусть пишут, что хотят», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Ранее зарубежные политики и журналисты раскритиковали 41-летнего хоккеиста за участие в предвыборном ролике в России. Сам Овечкин, выступая в США перед журналистами, заявил, что сделал это, потому что россиянин и после завершения карьеры вернётся жить на родину.

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