Макдэвид — в 10-й раз подряд лучший игрок сезона по версии TSN, в топ-10 — один россиянин

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в 10-й раз подряд признан лучшим игроком предстоящего сезона НХЛ по версии TSN.

19 из 20 избирателей TSN поставили Макдэвида на первое место в своих списках. Одно первое место получил российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в общем списке занял четвёртое место.

Топ-10 игроков сезона-2026/2027 по версии TSN:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»). Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»). Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»). Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»). Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»). Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»). Александр Барков («Флорида Пантерз»).

В топ-50 вошли россияне Кирилл Капризов (11-е место, «Миннесота»), Андрей Василевский (20-е место, «Тампа»), Игорь Шестёркин (32-е место, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорок