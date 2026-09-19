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Макдэвид — в 10-й раз подряд лучший игрок сезона по версии TSN, в топ-10 — один россиянин

Макдэвид — в 10-й раз подряд лучший игрок сезона по версии TSN, в топ-10 — один россиянин
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в 10-й раз подряд признан лучшим игроком предстоящего сезона НХЛ по версии TSN.

19 из 20 избирателей TSN поставили Макдэвида на первое место в своих списках. Одно первое место получил российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в общем списке занял четвёртое место.

Топ-10 игроков сезона-2026/2027 по версии TSN:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
  2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
  3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).
  4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
  5. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
  6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).
  7. Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»).
  8. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
  9. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
  10. Александр Барков («Флорида Пантерз»).

В топ-50 вошли россияне Кирилл Капризов (11-е место, «Миннесота»), Андрей Василевский (20-е место, «Тампа»), Игорь Шестёркин (32-е место, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорок