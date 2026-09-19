Макдэвид — в 10-й раз подряд лучший игрок сезона по версии TSN, в топ-10 — один россиянин
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в 10-й раз подряд признан лучшим игроком предстоящего сезона НХЛ по версии TSN.
19 из 20 избирателей TSN поставили Макдэвида на первое место в своих списках. Одно первое место получил российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в общем списке занял четвёртое место.
Топ-10 игроков сезона-2026/2027 по версии TSN:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
- Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).
- Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»).
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
- Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
- Александр Барков («Флорида Пантерз»).
В топ-50 вошли россияне Кирилл Капризов (11-е место, «Миннесота»), Андрей Василевский (20-е место, «Тампа»), Игорь Шестёркин (32-е место, «Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорок