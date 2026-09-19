Американский форвард «Миннесоты» рассказал об игре в одном звене с Капризовым и Шабановым

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман поделился эмоциями от совместной игры на предсезонке вместе с российскими хоккеистами Кириллом Капризовым и Максимом Шабановым. Ранее стало известно, что все трое играют в одном звене «Уайлд».

Журналист Джо Смит практически не привёл прямой речи слов Хартмана, заявив, что тот восхищается игрой Шабанова, его мастерством и виденьем игры. Отвечая на вопрос про совместную игру с Капризовым и Шабановым, Хартман заявил: «Все на льду говорят на русском языке. Я учусь».

Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой» 2 июля. Минувший сезон стал для него дебютным в НХЛ, он провёл его в «Нью-Йорк Айлендерс», где в 44 матчах отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5».