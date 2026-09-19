Шакир Мухамадуллин поделился эмоциями от обмена в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе»

Российский защитник Шакир Мухамадуллин, в межсезонье обменянный из «Сан-Хосе Шаркс» в «Эдмонтон Ойлерз», поделился эмоциями от перехода.

«Больше рад, чем не рад. Тем более будет шанс сыграть с одним из лучших [Коннором Макдэвидом]», — сказал Мухамадуллин в выпуске ПНХШОУ в VK Видео.

24-летний Мухамадуллин провёл 83 матча за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков. Россиянин выступал за «Сан-Хосе» с 2023 года. Первоначально Шакир был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Мухамадуллин подписал с «Эдмонтоном» контракт на два года с зарплатой $ 1,75 млн за сезон.