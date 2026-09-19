Сергачёв вспомнил, как Хедман заставил его извиняться за шутку в свой адрес

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв, ранее выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вспомнил, как на первом ужине новичков был вынужден извиняться перед защитником Виктором Хедманом.

— Можешь вспомнить первый ужин новичков в США? Что-то делал такое?

— Первый ужин был в Вегасе, не знал, что ожидать. Заставили, естественно, пить разные напитки.

— Безалкогольные?

— Конечно, безалкогольные, которые Стэмкос с Хедманом и другими ребятами намешали. Очень странные, шоколад с чем-то, молоко, вода газированная, такие вещи. И потом шутки. Либо обычная, либо ты мог кого-то подколоть. Меня заставили подколоть Хедмана. Сказать, что играю лучше, чем он, больше очков… (далее неразборчиво. — Прим. «Чемпионата»).

— Как он отреагировал на это?

— Подошёл ко мне и сказал: «Извиняйся, да, серьёзно, извиняйся». Я такой: «Ребята, приношу свои глубочайшие извинения перед Виктором Хедманом». В итоге он разозлился на Стэмкоса, потому что я знал, что это Стэмкос это подкинул. В этот год [Хедман] выиграл «Норрис Трофи», я его замотивировал, — сказал Сергачёв в выпуске ПНХШОУ в VK Видео.