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«Должен немножко опозориться». Сергачёв — об ужине новичков в НХЛ

«Должен немножко опозориться». Сергачёв — об ужине новичков в НХЛ
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв рассказал о современных ужинах новичков в НХЛ.

— Есть ли на ужине новичков сейчас конкурсы, от которых отказываются? Или отказываться нельзя?
— Там не такие жёсткие конкурсы, чтобы ребята захотели отказаться. Классика: спеть песню в караоке, гимн, либо рассказать шутку или кого-то подколоть. И там начинается мини-стендап: все смеются, веселятся. Ты должен немножко опозориться перед командой, либо не опозориться, а вырасти в глазах многих. Всё зависит от тебя, — рассказал Сергачёв в выпуске ПНХШОУ в VK Видео.

28-летний Сергачёв двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В НХЛ дебютировал в составе «Монреаль Канадиенс» в 2016 году, с июня 2024-го представляет «Юту».

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