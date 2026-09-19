В «Сибири» рассказали, почему Тейлор Бек не поехал с командой на выезд в Сочи

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов объяснил, почему нападающий команды Тейлор Бек не полетел с командой на выездную игру с «Сочи». Встреча состоится 20 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«После матча с «Автомобилистом» у Бека случился рецидив старой микротравмы, он ещё перед игрой с «Нефтехимиком» обследовался. После матча в Минске небольшие болевые ощущения снова появились, поэтому в Сочи он не поехал. Он отправился в Новосибирск на обследование, решили поберечь игрока, дать ему перезагрузиться. Завтра-послезавтра получим диагноз, там уже узнаем, когда он будет в строю, очень рассчитываем на него в ближайших домашних матчах», — сказал Крутохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бек не отправился с «Сибирью» в Сочи из-за напряжённой обстановки на юге России.