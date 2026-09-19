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В «Сибири» рассказали, почему Тейлор Бек не поехал с командой на выезд в Сочи

В «Сибири» рассказали, почему Тейлор Бек не поехал с командой на выезд в Сочи
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов объяснил, почему нападающий команды Тейлор Бек не полетел с командой на выездную игру с «Сочи». Встреча состоится 20 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После матча с «Автомобилистом» у Бека случился рецидив старой микротравмы, он ещё перед игрой с «Нефтехимиком» обследовался. После матча в Минске небольшие болевые ощущения снова появились, поэтому в Сочи он не поехал. Он отправился в Новосибирск на обследование, решили поберечь игрока, дать ему перезагрузиться. Завтра-послезавтра получим диагноз, там уже узнаем, когда он будет в строю, очень рассчитываем на него в ближайших домашних матчах», — сказал Крутохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бек не отправился с «Сибирью» в Сочи из-за напряжённой обстановки на юге России.

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