«Было интересно». Якупов — о посещении исправительной колонии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов вспомнил, как в январе 2026 года открывал финал переходящего Кубка хоккейной лиги УФСИН. После чего Якупову провели экскурсию по территории исправительной колонии №3.

— В прошлом году поступило предложение для клуба открыть турнир среди заключённых в тюрьме. Я говорю: «Еду, 100%». Приехал в следственный изолятор, отвезли.

— Разделся? Попросили на корточки присесть?

— Не-не. Я зашёл, отдал телефон. За нами закрыли двери, пошёл по тюрьме. Открыл турнир, с заключёнными чуть пообщался, посмотрел их комнаты, так же называется? Для меня было интересно узнать жизнь по ту сторону. Я просто смотрел. Увидел, как люди учатся: и молодые, и взрослые.

— Разговаривал с мужиками?

— Им не было разрешено разговаривать, так: «Здравствуйте, до свидания, вольно, смирно». Мне подогнали нарды. Лично мне и клубу. Клюшку подарили самодельную, весит килограммов 60, с прямым пером. Они такими играют. Они соединяют все подручные средства, что у них есть.

— Активности там есть?

— А что там делать, если активностей не будет? Летом в футбол, зимой — в хоккей. С разных лагерей приезжают, у них там чемпионат. Рубятся, рубка страшная. Постоянно работают, делают вообще всё. Выращивают продукты, фрукты, овощи, всё, что хочешь, — сказал Якупов в выпуске ПНХШОУ в VK Видео.