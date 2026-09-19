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Михеев наигрывается в первом звене с Кучеровым во время тренировочного лагеря «Тампы»

Михеев наигрывается в первом звене с Кучеровым во время тренировочного лагеря «Тампы»
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Российский нападающий Илья Михеев, летом подписавший контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», сегодня, 19 сентября, во время тренировочного лагеря команды оказался в первом звене вместе с Никитой Кучеровым. Об этом сообщает журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Звенья нападения:

Михеев — Пойнт — Кучеров;
Хагель — Чирелли — Гюнцель;
Гонсалвес — Гики — О'Райлли;
Вьель — Гиргенсонс — Хольмберг.

Звенья защиты:

Мозер — Карлсон;
Макдона — Чернак;
Хедман — Крозье;
Д'Астус — Лиллеберг.

31-летний Михеев будет зарабатывать по $ 3,85 млн в год по четырёхлетнему контракту. В НХЛ играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. Также в активе Ильи 30 матчей в плей-офф, два гола и два ассиста.

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