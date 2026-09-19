«Не хватает того времени». Хартикайнен — об игре за «Салават Юлаев»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен признался, что скучает по временам игры в уфимском клубе.

«Я действительно скучаю по всем там. Было здорово здесь, и мне очень не хватает того времени. На данный момент ничего не поделаешь», — сказал Хартикайнен в выпуске ПНХШОУ в VK Видео.

Хартикайнен играл за «Салават Юлаев» с 2013 по 2022 год. 4 марта 2022 года все легионеры покинули башкирский клуб после начала военных действий на Украине. После этого финн играл за «Женеву-Серветт», а сейчас выступает за родной клуб «КалПа». Со сборной Финляндии форвард в 2022 году выиграл хоккейный турнир на Олимпиаде и чемпионат мира.