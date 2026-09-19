В «Колорадо» опровергли наличие травмы у Ильи Набокова

Вратарь системы «Колорадо Эвеланш» Илья Набоков пропускает сегодняшний день в тренировочном лагере по причине выданного ему выходного, а не травмы. Об этом сообщает журналист Эван Равал в социальной сети Х со ссылкой на представителя «Эвеланш».

Равал дополняет, что Набоков сыграет в воскресенье, 20 сентября, и в понедельник, 21 сентября.

23-летний Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, а в следующем сезоне стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России, и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.

«Колорадо» выбрал Набокова на драфте НХЛ в 2024 году во втором раунде под общим 38-м номером. В конце мая стороны подписали контракт новичка на два года, но следующий сезон он провёл на правах аренды в «Металлурге».