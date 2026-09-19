Кросби отреагировал на новый контракт Малкина с «Питтсбургом»

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на продление контракта клуба с Евгением Малкиным. В мае стороны переподписали контракт на один сезон.

«Он отлично провёл прошлый сезон. Мне посчастливилось, что я играю с ним так долго, это нельзя воспринимать как должное. Просто благодарен за то, что могу играть с ним так долго. Очень рад за него. У Малкина был невероятный год, здорово видеть, что его наградили», — приводит слова Кросби пресс-служба «Питтсбурга» на официальном сайте.

40-летний Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он всю карьеру в НХЛ провёл в этом клубе. Вместе с «Пингвинз» Малкин выиграл три Кубка Стэнли. Всего в НХЛ в 1269 матчах Малкин набрал 1407 (533+874) очков.