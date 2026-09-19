Лебрюн назвал главную проблему для «Виннипега» при возможном обмене Хеллебайка на Никишина

Журналист Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic рассказал, что «Виннипег Джетс» при обмене своего вратаря Коннора Хеллебайка в «Каролину Харрикейнз» на Александра Никишина может столкнуться с нежеланием россиянина подписывать контракт.

«Один из вариантов обмена, который кажется слишком очевидным, чтобы его игнорировать, — это возможность того, что Никишин может стать частью сделки с «Виннипегом» по обмену на звёздного вратаря Хеллебайка.

Источники в лиге, знакомые с ситуацией, подтвердили, что «Каролина» по-прежнему заинтересована в Хеллебайке, если когда-нибудь возникнет подходящий вариант для обмена.

Главная проблема обмена Никишина на Хеллебайка заключается в том, захочет ли «Виннипег» унаследовать проблемы, которые есть у «Каролины», а именно, неясность относительно того, подпишет ли он контракт. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с Хеллебайком в «Виннипеге», но будьте уверены, «Каролина» будет следить за ней», — написал Лебрюн.

В этой статье Лебрюн ранее сообщал, что игрок может вернуться в КХЛ. Агент хоккеиста опроверг эту информацию.