Результаты матчей ВХЛ на 19 сентября 2026 года

Сегодня, 19 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 19 сентября 2026 года:

«Металлург» Нк – «Югра» — 4:0;

АКМ – ХК «Тамбов» — 7:5;

«Сокол» – «Рубин» — 1:4;

ЦСК ВВС – «Торос» — 0:4;

ХК «Калуга» – «Буран» — 1:0.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок чемпиона России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.