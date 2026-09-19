Форвард «Каролины» Джарвис вернётся в строй раньше планируемой даты

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис признался, что слегка опережает график возвращения в строй. В июне сообщалось, что 24-летний хоккеист, перенёсший операцию, пропустит от четырёх до шести месяцев.

Джарвис в тренировочном лагере «Каролины» тренируется в общей группе, но в жёлтой майке, подразумевающей недопустимость физического контакта.

«Катаюсь на коньках уже несколько недель, поэтому моя форма в порядке. Сложность заключается в том, чтобы быть рядом с другими людьми. Мне нужно быть осторожным, чтобы с кем-то не столкнуться, но в целом я чувствовал себя хорошо.

Не хочу подвести ребят и совершить глупости, чтобы затянуть своё возвращение (улыбается)», — приводит слова Джарвиса пресс-служба «Харрикейнз» на официальном сайте.