Бриндамор выступил с эмоциональной речью перед игроками «Каролины» и назвал цели на сезон

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выступил с длинной речью перед игроками команды, заявив, что главной целью коллектива остаётся сохранение Кубка Стэнли.

«Для начала просто хочу поприветствовать всех. Те из вас, кто уже бывал в этой комнате раньше, имею в виду не конкретно эту комнату, а этот период времени, тренировочный лагерь, который мы уже проходили, для вас это послание будет очень и очень похожим. Для всех в этой комнате, неважно, где вы находитесь, где сидите, это новая глава в нашей жизни. Верно? Именно так оно и есть. И для меня это огромная радость быть частью нового пути, в который вот-вот отправится вся наша организация.

Итак, начнём. Каково ожидание от команды? Всё довольно просто, правда? Ничего не изменилось. Восемь лет мы сидим здесь, и всё то же самое. Быть лучшей командой на планете. Вот наше ожидание. Что это значит? Последняя команда, оставшаяся на ногах. Первая команда на вершине горы. Выиграть Кубок Стэнли. И снова: где планка в этой организации? Она не может быть выше. Она на самой верхней ступени, и, если бы мы делали подтягивания, ваша голова билась бы о стену.

Вот каково ожидание здесь — быть лучшими во всём, что мы делаем. А каково ожидание от вас? Чего мы ждём от вас, парни? Лучшей версии себя каждый день. Вы будете слышать от меня это снова, и снова, и снова. Нам нужно всё, что у вас есть. Я не могу просить большего, чем всё, что у вас есть, но уж точно не меньше. Вот это ожидание, и вот что делает эту организацию и людей в этой комнате такими особенными.

Это самоотверженность, которую вы все разделяете, и я не могу передать словами, какая это сила. Хотя могу, потому что я видел её всего три месяца назад, и это будет для нас огромным подспорьем по мере нашего движения вперёд. В этом пути, который мы вот-вот начнём, три гонки. И одну из них мы стартуем завтра — это гонка тренировочного лагеря. Та самая короткая двухнедельная штука, где мы пытаемся определить места в автобусе, кто где сидит, кто чем занимается.