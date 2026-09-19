Капризова, Юрова и Шабанова наигрывают вместе, тренеру «Миннесоты» понравилась эта тройка

Российские нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, Данила Юров и Максим Шабанов сегодня, 19 сентября, наигрывались в одном звене. Как сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети Х, главному тренеру команды Джону Хайнсу «очень понравилась» эта тройка.

29-летний Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году, за клуб выступает с 2020-го. Всего в 397 матчах нападающий набрал 475 (230+245) очков.

22-летний Юров задрафтован «Уайлд» в 2022 году, выступает за команду с 2025 года. В 73 матчах НХЛ набрал 27 (12+15) очков.

25-летний Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой» 2 июля. Минувший сезон стал для него дебютным в НХЛ, он провёл его в «Нью-Йорк Айлендерс», где в 44 матчах отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5».

Ранее Капризов и Шабанов наигрывались в одном звене с американцем Райаном Хартманом. Тот заявил, что все на льду говорят на русском, а сам он учится.