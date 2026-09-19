Тренер «Филадельфии» Токкет похвалил Мичкова за работу над собой в межсезонье

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет оценил игру нападающего Матвея Мичкова во время тренировочного лагеря.

«В этом году он чувствует себя увереннее, чем в прошлом, особенно на сборах, как мне кажется. Когда мы были в углу площадки, перед тем, как он уезжал в Россию, я сказал Мичкову: «Вот где ты можешь быть действительно полезен для нас», потому что он умеет хорошо держать шайбу. Я не буду сравнивать его с Ягром, но Яромир умеет держать шайбу. Видно, что он работал над своей игрой, и видно, что он не сбавляет обороты через 25 секунд.Так что это его заслуга, он усердно работал летом», — приводит слова Токкета журналист Джеки Шпигель в социальной сети Х.

Мичков перешёл в «Филадельфию» в 2024 году, ранее он выступал в КХЛ за СКА и «Сочи». В сезоне-2025/2026 российский нападающий провёл за клуб 89 матчей с учётом плей‑офф и набрал 52 (20+32) очка. Нападающий был выбран «Флайерз» на драфте 2023 года под общим седьмым номером.