Тренер «Бостона» Штурм похвалил Хуснутдинова за игру во время тренировочного матча

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм оценил выступление во время тренировочного матча россиянина Марата Хуснутдинова, Фрейзера Минтена и Джеймса Хэгенса.

«Они сыграли хорошо, были энергичны. Хорошо контролировали шайбу, особенно в зоне атаки. У парней были моменты, Джеймс мог забить трижды или четырежды, но промахнулся», — приводит слова Штурма журналист Джек Стадли в соцсети Х.

24-летний Хуснутдинов был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 37-м номером командой «Миннесота Уайлд». В марте 2025 года был обменян в «Бостон». Всего в 168 матчах НХЛ Хуснутдинов набрал 49 (21+28) очков.