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Тренер «Бостона» Штурм похвалил Хуснутдинова за игру во время тренировочного матча

Тренер «Бостона» Штурм похвалил Хуснутдинова за игру во время тренировочного матча
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм оценил выступление во время тренировочного матча россиянина Марата Хуснутдинова, Фрейзера Минтена и Джеймса Хэгенса.

«Они сыграли хорошо, были энергичны. Хорошо контролировали шайбу, особенно в зоне атаки. У парней были моменты, Джеймс мог забить трижды или четырежды, но промахнулся», — приводит слова Штурма журналист Джек Стадли в соцсети Х.

24-летний Хуснутдинов был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 37-м номером командой «Миннесота Уайлд». В марте 2025 года был обменян в «Бостон». Всего в 168 матчах НХЛ Хуснутдинов набрал 49 (21+28) очков.

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