Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк обменялся футболками с нападающим английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Хави Симонсом. Нидерландец посетил раздевалку американской команды НХЛ.

23-летний Симонс в апреле 2026 года получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Вероятно, возвращение футболиста на поле случится лишь в феврале 2027-го. За «Тоттенхэм» Хави играет с августа 2025 года, перейдя из «РБ Лейпциг» за € 65 млн. За клуб провёл 41 матч, забил пять голов, отдал шесть результативных передач.

30-летний Пастрняк всю карьеру в НХЛ провёл в «Бостоне», он был задрафтован клубом в 2014 году. Всего в НХЛ в 833 матчах набрал 933 (420+513) очка.