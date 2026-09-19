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Два российских игрока и ещё 13 хоккеистов покинули тренировочный лагерь «Филадельфии»

Два российских игрока и ещё 13 хоккеистов покинули тренировочный лагерь «Филадельфии»
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Российский нападающий Илья Паутов покинул расположение лагеря «Филадельфии Флайерз» и отправился в состав «Лихай Вэлли Фантомс» — фарм-клуба «Флайерз». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Даниэль Бриер сайту клуба. Кроме того, в свою юношескую команду отправлен Максим Соколовский.

Всего лагерь «Филадельфии» потерял 15 игроков. Восемь хоккеистов, включая Паутова, отправились в фарм-клуб. Семь, включая Соколовского, по своим юношеским командам. Соколовский был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2026 года под общим 27-м номером.

Паутов был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ 2024 года под общим 173-м номером.

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