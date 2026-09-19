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Флери вспомнил, как лидеры Питтсбурга, включая Евгения Малкина, шли на финансовые жертвы ради клуба

Флёри вспомнил, как лидеры «Питтсбурга», включая Малкина, шли на финансовые жертвы
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Бывший вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри рассказал, что финансовые жертвы Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга позволяли команде подписывать хороших игроков и иметь глубокий состав.

«В Питтсбурге этот момент долгое время был ключевым фактором. Когда Сид зарабатывал $ 8,7 млн в год (сумма, отсылающая к его номеру 87 и дате рождения 7 августа. — Прим. «Чемпионата») и был лучшим игроком лиги, это вдохновляло всех. За ним последовали Малкин, Летанг. Все получали ниже своей реальной финансовой ценности.

Это позволило нам иметь глубокий состав, хороших игроков и побеждать!» — приводит слова Флёри leSoleil.

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