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«Добиться этого будет непросто». Тренер «Вашингтона» — о перспективах Мирошниченко

«Добиться этого будет непросто». Тренер «Вашингтона» — о перспективах Мирошниченко
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери остался доволен работой российского нападающего Ивана Мирошниченко на старте тренировочного лагеряю

«Сегодня он несколько раз привлёк моё внимание. Думаю, он провёл очень хорошую тренировку. Он уже стучится в дверь и находится совсем рядом. Это важный тренировочный лагерь, для него особенно важны контрольные матчи, в которых он сможет побороться за место в составе. И не только за место — думаю, он хочет большего, и это хорошо.

Он хочет получить определённую роль и возможность выходить в составе в каждом матче. Скажу, что после нескольких приобретений, которые мы сделали летом, добиться этого будет непросто. Ему придётся обойти нескольких состоявшихся игроков НХЛ, чтобы попасть в состав на стартовый матч сезона, либо ему нужно, чтобы обстоятельства в плане травм сложились в его пользу.

Но мне нравится его настрой. На обеих тренировках он очень усердно работал. Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении, хорошо проявит себя в контрольных матчах и продолжит показывать, на что способен», — приводит слова Мирошниченко официальный сайт клуба.

В ночь на 21 сентября «Вашингтон» проведёт предсезонный матч с «Бостон Брюинз».

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