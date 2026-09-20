«Торонто» с Бобровским проиграл «Монреалю» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Торонто» отличился Даррен Рэддиш. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 10 сейвов.

За «Монреаль» отличился Филипп Дано (дважды), Максимилиан Шубер и Филип Мешар

Отметим, Два матча между «Торонто Мейпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» в один день на старте предсезонки проводятся в формате split-squad (разделение составов). Один матч команды играют дома в Торонто, а второй — в Монреале.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.