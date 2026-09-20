«Трактор» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Местный «Трактор» сыграет с омским «Авангардом». Игра начнётся в 14:00 мск. Встречу покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» обыгрывал «Трактор» в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» проиграл четыре из пяти стартовых матчей сезона. Единственную победу команде Скотта Гордона удалось одержать в гостевой игре с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

«Авангард» выиграл три из четырёх домашних матчей сезона, а в последней игре уступил «Локомотиву» (1:2) в Ярославле.