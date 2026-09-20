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Трактор — Авангард: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 20 сентября 2026

«Трактор» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Местный «Трактор» сыграет с омским «Авангардом». Игра начнётся в 14:00 мск. Встречу покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» обыгрывал «Трактор» в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» проиграл четыре из пяти стартовых матчей сезона. Единственную победу команде Скотта Гордона удалось одержать в гостевой игре с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

«Авангард» выиграл три из четырёх домашних матчей сезона, а в последней игре уступил «Локомотиву» (1:2) в Ярославле.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Календарь КХЛ сезона-2026/2027
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