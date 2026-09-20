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Салават Юлаев — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнётся в 14:30
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Сегодня, 20 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком» из Москвы. Встреча начнётся в 14:30 мск. Игру покажет KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Спартак», трижды — «Салават Юлаев». Команды также встречались в 1/4 финала Кубка Гагарина сезона-2024/2025, где уфимцы прошли соперника в семи матчах.

«Салават Юлаев» одержал три победы в пяти стартовых матчах сезона КХЛ.

«Спартак» проиграл стартовую игру сезона «Торпедо» (0:1). Сейчас команда Алексея Жамнова проводит серию из пяти побед.

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