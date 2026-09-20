«Локомотив» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встретится с «Барысом» из Астаны. Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире её покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал три победы, дважды успех праздновали хоккеисты клуба из Казахстана.

«Локомотив» ещё не проиграл ни одного матча в этом сезоне КХЛ. У команды Дмитрия Квартальнова серия из шести побед.

«Барыс» одержал победы в трёх из пяти матчей сезона.