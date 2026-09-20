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Локомотив — Барыс: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 20 сентября 2026

«Локомотив» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встретится с «Барысом» из Астаны. Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире её покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал три победы, дважды успех праздновали хоккеисты клуба из Казахстана.

«Локомотив» ещё не проиграл ни одного матча в этом сезоне КХЛ. У команды Дмитрия Квартальнова серия из шести побед.

«Барыс» одержал победы в трёх из пяти матчей сезона.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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