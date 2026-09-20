«Просто невероятно». Мэттьюс назвал себя счастливым человеком после подписания Бобровского

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признался, что он невероятно счастлив от того факта, что россиянин Сергей Бобровский теперь играет с ним в одной команде.

«Это просто невероятно, не буду врать. Я был так рад, когда мы подписали с ним контракт, хочется просто быть с ним в одной команде. Его история, ажиотаж вокруг персоны, профессионализм, забота о себе, сосредоточенность — всё это невероятно впечатляет. Не могу быть счастливее от того, что он в нашей команде», — приводит слова Мэттьюса журналист Дэвид Альтер в Х.

Сегодня, 20 сентября, Бобровскому исполнилось 38 лет. С «Торонто» он подписал контракт на три года.