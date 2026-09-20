«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Павлом Ткаченко

Нападающий Павел Ткаченко и «Сибирь» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает новосибирский клуб в телеграм-канале.

29-летний хоккеист является воспитанником «Сибири». В текущем сезоне на льду не появлялся. Всего в КХЛ (включая плей-офф) провёл 104 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-6». В лиге Ткаченко, помимо «Сибири», играл за «Спартак».

В ВХЛ за «Металлург», «Динамо» МО, «Тамбов», «Химик» и «Динамо-Алтай» с учётом плей-офф отыграл 354 матча, в которых набрал 184 (87+97) очка.

В МХЛ на счету Ткаченко 201 матч за «Сибирских Снайперов» и 124 (49+74) очка.