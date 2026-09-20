Джекай из «Монреаля» во время штрафа смотрел на телефоне драку брата в параллельной игре

Ночью 20 сентября «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» провели одновременно два предсезонных матча в Монреале и Торонто с разделением составов. Во время этих игр произошёл забавный момент.

Защитник Арбер Джекай, находившийся с командой в Монреале, был удалён. Во время нахождения на скамейке штрафников он достал телефон и смотрел за дракой в соседнем матче в Торонто, в которой участвовал его младший брат Флориан Джекай.