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Джекай из «Монреаля» во время штрафа смотрел на телефоне драку брата в параллельной игре

Джекай из «Монреаля» во время штрафа смотрел на телефоне драку брата в параллельной игре
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Ночью 20 сентября «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» провели одновременно два предсезонных матча в Монреале и Торонто с разделением составов. Во время этих игр произошёл забавный момент.

Защитник Арбер Джекай, находившийся с командой в Монреале, был удалён. Во время нахождения на скамейке штрафников он достал телефон и смотрел за дракой в соседнем матче в Торонто, в которой участвовал его младший брат Флориан Джекай.

НХЛ — предсезонные матчи
20 сентября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Болдюк, Тексье) – 20:51 (5x5)     1:1 Рэддиш (Мэттьюс, Таварес) – 36:39 (5x4)     1:2 Шубер (Ньюхук, Мэтисон) – 44:46 (5x5)     1:3 Дано (Андерсон, Джекай) – 58:59 (en