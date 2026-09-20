«Угроза». Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад высказался о Дорофееве

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад дал характеристику новому форварду команды Павлу Дорофееву.

«Убойный снайпер. Мне кажется, он отлично владеет шайбой. Трудно составить полное представление об игроке после 40-минутной тренировочной игры, но видно, что он уверенно владеет шайбой и занимает выгодные позиции для броска.

Как он находит партнёров, завершает атаки — Дорофеев будет способствовать увеличению нашей результативности, что будет иметь огромное значение.

Он добавляет ещё одну угрозу, которой, возможно, раньше у нас не было в большинстве», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба НХЛ на сайте.

В июле «Рейнджерс» подписали контракт с российским нападающим на семь лет с зарплатой с кэпхитом $ 11 млн за сезон. «Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах.