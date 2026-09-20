«Считают, что это мой охранник». Грицюк — про антропометрию Силаева

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк с юмором высказался об антропометрических данных защитника Антона Силаева. Рост 20-летнего россиянина составляет 201 см, вес — 95 кг.

«Он очень большой парень, высокий. Вы видели его? Когда мы идём в ресторан, думаю, люди считают, что это мой охранник (смеётся), — приводит слова Грицюка журналист Аманда Стейн в Х.

Летом «Дэвилз» подписали с Силаевым, выбранным в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 10-м номером, контракт новичка на три года.

Силаев является воспитанником нижегородского «Торпедо», за который выступал с 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате Силаев провёл 61 матч, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф на его счету 10 игр и два голевых паса.

Всего хоккеист провёл в КХЛ 206 матчей, в которых набрал 30 (6+24) очков.