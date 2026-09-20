Генменеджер «Чикаго» рассказал, как опыт игры в КХЛ поможет Канцерову в НХЛ

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассказал, что нападающему Роману Канцерову поможет опыт игры в КХЛ.

«Это видно на примере наших игроков, которые пришли из взрослых лиг. Им немного легче адаптироваться и влиться в те требования игры, что хотят видеть и ценят тренеры. А также им просто проще ориентироваться в коллективе. Это придаёт им уверенность и лёгкость, ощущение, что они уже через это прошли, как, например, Роман», — приводит слова Дэвидсона NHL.com.

В мае Канцеров, которому сегодня, 20 сентября, исполнилось 22 года, подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго». По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ экс-игрок «Металлурга» стал лучшим снайпером, забросив 36 шайб в 63 матчах.