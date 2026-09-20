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Новичок «Чикаго» Канцеров поделился впечатлениями от НХЛ

Новичок «Чикаго» Канцеров поделился впечатлениями от НХЛ
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров рассказал, что комфортно себя чувствует в первые недели в качестве игрока НХЛ.

«Думаю, все новички немного нервничают, потому что это новая лига. Это лучшая лига в мире, но я в порядке. Чувствую, что меня все поддерживают. Здесь очень весело и комфортно, потому что мы общаемся с парнями, ходим на ужины, в кино. Мне нравится. Всё хорошо», — приводит слова Канцерова NHL.com.

22-летний Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года. В мае 2026-го «Блэкхоукс» подписали с российским игроком контракт новичка на три сезона.

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