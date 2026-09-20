«Один из самых весёлых парней». Форвард «Бостона» — о Хуснутдинове

Нападающий «Бостон Брюинз» Джеймс Хэгенс, наигрывающийся во время тренировочного лагеря в одном звене вместе с россиянином Маратом Хуснутдиновым, назвал того одним из самых весёлых парней.

[Хуснутдинов] — один из самых весёлых парней, которых я знаю. Просто находиться рядом с ним, дружить с ним — это действительно здорово», — приводит слова Хэгенса пресс-служба НХЛ на сайте.

24-летний Хуснутдинов был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 37-м номером командой «Миннесота Уайлд». В марте 2025 года был обменян в «Бостон». Всего в 168 матчах НХЛ российский хоккеист набрал 49 (21+28) очков.