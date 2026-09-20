15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чинахов рассказал, с кем из игроков «Питтсбурга» хочет играть в одном звене

Чинахов рассказал, с кем из игроков «Питтсбурга» хочет играть в одном звене
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов поделился эмоциями от старта предсезонного лагеря и признался, что хочет в новом сезоне играть в одном звене с соотечественником Евгением Малкиным и американцем Томми Новаком.

«Хорошо провёл тренировки для физической подготовки летом. Тяжело летом тренироваться одному, но, должен сказать, чувствую себя действительно хорошо.

Хочу играть в одном звене с Новаком и Малкиным, мы подпитываем друг друга. Рад началу сезона. Летом не хватает хоккея. Хочется показать, на что я способен», — приводит слова Чинахова The Athletic.

25-летний Чинахов провёл лучший сезон в карьере, установив личные рекорды по количеству матчей (72), голов (21), передач (21) и очков (42), выступая за «Коламбус» и «Питтсбург». После перехода в «Пингвинз», состоявшегося 29 декабря, россиянин набрал 36 очков (18 голов и 18 передач) в 43 матчах.

В июле Чинахов подписал с «Пингвинз» трёхлетнее соглашение до конца сезона-2028/2029 со средней зарплатой $ 6,25 млн за сезон.

Материалы по теме
«Это безумие». Малкин прокомментировал подписание «Питтсбургом» русскоязычных игроков