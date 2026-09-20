Чинахов рассказал, с кем из игроков «Питтсбурга» хочет играть в одном звене

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов поделился эмоциями от старта предсезонного лагеря и признался, что хочет в новом сезоне играть в одном звене с соотечественником Евгением Малкиным и американцем Томми Новаком.

«Хорошо провёл тренировки для физической подготовки летом. Тяжело летом тренироваться одному, но, должен сказать, чувствую себя действительно хорошо.

Хочу играть в одном звене с Новаком и Малкиным, мы подпитываем друг друга. Рад началу сезона. Летом не хватает хоккея. Хочется показать, на что я способен», — приводит слова Чинахова The Athletic.

25-летний Чинахов провёл лучший сезон в карьере, установив личные рекорды по количеству матчей (72), голов (21), передач (21) и очков (42), выступая за «Коламбус» и «Питтсбург». После перехода в «Пингвинз», состоявшегося 29 декабря, россиянин набрал 36 очков (18 голов и 18 передач) в 43 матчах.

В июле Чинахов подписал с «Пингвинз» трёхлетнее соглашение до конца сезона-2028/2029 со средней зарплатой $ 6,25 млн за сезон.