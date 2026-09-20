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«Не понимал, насколько он хорош». Форвард «Питтсбурга» — о Чинахове

«Не понимал, насколько он хорош». Форвард «Питтсбурга» — о Чинахове
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Томми Новак, который в тренировочном лагере наигрывается в одном звене с российским хоккеистом Егором Чинаховым, восхитился умениями 25-летнего форварда.

«Когда мы его подписали, не совсем понимал, насколько Чинахов хорош. Но пара моих друзей из лиги сказали мне, что он действительно талантлив, что умеет играть. И я быстро убедился в этом. Скорость, бросок. Он умеет всё», — приводит слова Новака The Athletic.

25-летний Чинахов провёл лучший сезон в карьере, установив личные рекорды по количеству матчей (72), голов (21), передач (21) и очков (42), выступая за «Коламбус» и «Питтсбург». После перехода в «Пингвинз», состоявшегося 29 декабря, россиянин набрал 36 очков (18 голов и 18 передач) в 43 матчах.

В июле Чинахов подписал с «Пингвинз» трёхлетнее соглашение до конца сезона-2028/2029 со средней зарплатой $ 6,25 млн за сезон.

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