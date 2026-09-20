Бобровский рассказал о дизайне своего шлема с изображением архангела Михаила

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский высказался о дизайне своего шлема, в котором он будет выступать за канадскую команду.

«Здесь есть логотип «Лифс». Есть архангел Михаил… Простота во всём. Я православный и верю в бога», — приводит слова Бобровского журналист Люк Фокс в Х.

Фото: Toronto Maple Leafs

38-летний россиянин перешёл в «Торонто» в первый день работы рынка свободных агентов, подписав трёхлетний контракт с кэпхитом $ 7 млн. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

Ранее лидер «Торонто» Остон Мэттьюс поделился эмоциями от перехода Бобровского.