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«Мне очень повезло». Первый номер драфта НХЛ Маккенна прокомментировал дебют за «Торонто»

«Мне очень повезло». Первый номер драфта НХЛ Маккенна прокомментировал дебют за «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна, дебютировавший за команду в предсезонной игре с «Монреаль Канадиенс» (1:4), поделился эмоциями от матча.

«Мне очень повезло находиться на льду с этими талантливыми ребятами. Невероятно повезло, запомню этот день навсегда. Были ли моменты, когда я думал: «Это круто?» Думаю, я считал так всё время, что был здесь. Это потрясающе. Не могу дождаться матча в среду.

Знать, что у меня есть такая поддержка со стороны фанатов, приятно. Мурашки по коже, когда слышишь подобное. Это очень здорово», — приводит слова Маккенны пресс-служба «Лифс» в Х.

Маккенна стал первым номером драфта 2026 года.

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