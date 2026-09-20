«Трактор» обыграл «Авангард» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

На льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» играл с омским «Авангардом». Победу одержала челябинская команда со счётом 2:1.

На 17-й минуте первого периода счёт открыл нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев. Во втором периоде «Трактору» удалось перевернуть ход матча. Сначала на 22-й минуте Иван Выдренков сравнял счёт с передач Владислава Юсупова и Михаила Горюнова-Рольгизера. В концовке периода Григорий Дронов с передач Нэйтана Легаре и Михаила Григоренко реализовал большинство и вывел челябинцев вперёд в счёте.

«Трактор» прервал серию из трёх поражений и впервые в текущем сезоне одержал домашнюю победу.

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