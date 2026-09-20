46-летний тренер «Ванкувера» Мэнни Малхотра обогнал игроков на тренировке

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Мэнни Малхотра продемонстрировал свою физическую форму во время первого дня тренировочного лагеря команды. 46-летний специалист принял участие в упражнениях на выносливость вместе с хоккеистами и сумел обогнать некоторых из них. При этом Малхотра и его помощники дважды выполнили упражнение – после тренировок обеих групп игроков.

«Да, впервые вижу, чтобы главный тренер так уделал нас в упражнении на выносливость», – пошутил 36-летний защитник Люк Шенн.

Малхотра возглавил «Ванкувер» перед сезоном-2026/2027. Ранее он выступал за клуб в качестве игрока. В качестве игрока Малхотра провёл 16 сезонов в НХЛ с 1998 по 2015 год, включая три сезона в «Ванкувере» с 2011 по 2014 год.