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Металлург Мг — Нефтехимик, результат матча 20 сентября 2026 года, счет 6:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» забросил шесть шайб и уверенно переиграл «Нефтехимик»
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На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Заседа (Николишин) – 00:55 (5x5)     1:1 Козлов – 10:30 (5x5)     1:2 Точилкин – 16:46 (5x5)     2:2 Тодд (Орехов, Михайлис) – 20:50 (5x5)     3:2 Коротков (Нечаев) – 23:31 (5x5)     4:2 Нечаев (Коробкин, Орехов) – 38:04 (5x5)     5:2 Силантьев (Ткачёв, Исхаков) – 47:11 (5x4)     6:2 Исхаков (Силантьев, Ткачёв) – 57:55 (5x4)    

Шайбами в составе «Металлурга» отметились Андрей Козлов, Нэйтан Тодд, Никита Коротков, Игорь Нечаев, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. За «Нефтехимик» голы забили Матвей Заседа и Герман Точилкин.

Отметим, что после первого периода нижнекамская команда вела со счётом 2:1.

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