«Металлург» забросил шесть шайб и уверенно переиграл «Нефтехимик»

На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 6:2.

Шайбами в составе «Металлурга» отметились Андрей Козлов, Нэйтан Тодд, Никита Коротков, Игорь Нечаев, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. За «Нефтехимик» голы забили Матвей Заседа и Герман Точилкин.

Отметим, что после первого периода нижнекамская команда вела со счётом 2:1.

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