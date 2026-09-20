«Спартак» прервал пятиматчевую победную серию, проиграв «Салавату Юлаеву»
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На льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» принимал «Спартак». Игра закончилась победой домашней команды со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Щербаков – 07:46 (5x5) 1:1 Мальцев (Пивчулин, Порядин) – 16:58 (5x4) 2:1 Маджио (Загребин, Щербаков) – 39:49 (5x5) 3:1 Алалыкин (Сучков, Цулыгин) – 47:37 (5x5)
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Никиты Щербакова «Спартак» ответил заброшенной шайбой Михаила Мальцева. На последней минуте второго периода Мэттью Маджио забил свой дебютный гол в КХЛ и вывел уфимцев вперёд в счёте. В третьем периоде «Салават Юлаев» забросил ещё шайбу — отличился Данил Алалыкин.
«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в шести матчах на старте сезона. «Спартак» прервал серию из пяти побед.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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