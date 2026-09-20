«Спартак» прервал пятиматчевую победную серию, проиграв «Салавату Юлаеву»

На льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» принимал «Спартак». Игра закончилась победой домашней команды со счётом 3:1.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Никиты Щербакова «Спартак» ответил заброшенной шайбой Михаила Мальцева. На последней минуте второго периода Мэттью Маджио забил свой дебютный гол в КХЛ и вывел уфимцев вперёд в счёте. В третьем периоде «Салават Юлаев» забросил ещё шайбу — отличился Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в шести матчах на старте сезона. «Спартак» прервал серию из пяти побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.