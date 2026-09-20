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Бывший клуб КХЛ «Слован» хочет перейти в чемпионат Чехии

Бывший клуб КХЛ «Слован» хочет перейти в чемпионат Чехии
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Братиславский «Слован» рассматривает возможность перехода из чемпионата Словакии в чешскую Экстралигу. По информации iDNES.cz, представители клуба намерены в конце сентября представить руководству чешской лиги и её участникам проект присоединения «Слована» к турниру.

По словам директора чешской лиги Мартина Лоукоты, переход словацкого клуба может принести чемпионату спортивную и экономическую выгоду, повысить интерес болельщиков и привлечь новых коммерческих партнёров. Однако для этого потребуется согласование с Федерацией хоккея Чехии, поскольку действующее соглашение определяет количество участников турнира.

«Слован» уже пытался присоединиться к чешской Экстралиге в 2011 году вместе с «Кошице», а затем вновь рассматривал такую возможность в 2015-м. С 2012 по 2019 год братиславский клуб выступал в КХЛ, после чего вернулся в чемпионат Словакии.

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