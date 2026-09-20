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Форвард «Салавата Юлаева» Маджио поделился эмоциями от дебютного гола в КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Маджио поделился эмоциями от дебютного гола в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в КХЛ. Форвард забил победный гол в матче со «Спартаком» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Щербаков – 07:46 (5x5)     1:1 Мальцев (Пивчулин, Порядин) – 16:58 (5x4)     2:1 Маджио (Загребин, Щербаков) – 39:49 (5x5)     3:1 Алалыкин (Сучков, Цулыгин) – 47:37 (5x5)    

— Я бы сказал, что игра получилась непростой. Соперник здорово действовал, но так бывает иногда, когда у тебя игра не до конца складывается хорошо, нам непросто было сегодня действовать. Однако в таких случаях ты как раз таки чрезмерные усилия проявляешь, и удаётся в таких важных матчах победу одержать, чему очень рады. Здорово, что сегодня мы выиграли в Уфе.

— Какие эмоции от первой шайбы в КХЛ за «Салават Юлаев»?
— Ну, груз с плеч свалился, очевидно. Конечно, всегда важно шайбу поскорее забросить, и здорово, что так быстро удалось мне это сделать. Поэтому очень рад этому, — цитирует Маджио пресс-служба клуба.