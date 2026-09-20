Форвард «Салавата Юлаева» Маджио поделился эмоциями от дебютного гола в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в КХЛ. Форвард забил победный гол в матче со «Спартаком» (3:1).

— Я бы сказал, что игра получилась непростой. Соперник здорово действовал, но так бывает иногда, когда у тебя игра не до конца складывается хорошо, нам непросто было сегодня действовать. Однако в таких случаях ты как раз таки чрезмерные усилия проявляешь, и удаётся в таких важных матчах победу одержать, чему очень рады. Здорово, что сегодня мы выиграли в Уфе.

— Какие эмоции от первой шайбы в КХЛ за «Салават Юлаев»?

— Ну, груз с плеч свалился, очевидно. Конечно, всегда важно шайбу поскорее забросить, и здорово, что так быстро удалось мне это сделать. Поэтому очень рад этому, — цитирует Маджио пресс-служба клуба.