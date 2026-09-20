Разин: мне похрен, хороший я тренер для Ткачёва или нет. Пошли все в жопу!

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что его высказывание о нападающем Владимире Ткачёве вызвало большой общественный резонанс. Ранее тренер заявил, что Ткачёв должен уважать его авторитет и выкладываться на матчах независимо от того, кто его партнёры по звену. В том числе специалист резко отреагировал на слова журналиста о том, что форвард находится не в своей тарелке.

«Не говорю, что я для Ткачёва хороший тренер. Но мне похрен, хороший я для него тренер или нет. На каком мы сейчас месте идём на Востоке? На первом! Поэтому пошли все в жопу», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конференцию КХЛ. Ткачёв набрал 5 (1+4) очков в семи матчах.