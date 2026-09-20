Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1) и отметил высокий темп в игре.

— Хорошая, динамичная игра была. Обе команды играют в агрессивный хоккей, поэтому, на мой взгляд, зрителям было интересно сегодня наблюдать за хоккеем. Всё динамично: как наш видеотренер говорил, он не успевал камеру поворачивать — игра перемещалась из одной зоны в другую. То есть хорошая самоотдача, хорошая нацеленность на выигранные единоборства. В обороне ребята, в принципе, сегодня неплохо сыграли. Так что считаю, что неплохо мы провели сегодняшний матч.

— Много давления, много перемещений в атаке, быстрые контратаки у «Спартака». Довольно тяжёлый соперник. Как против него нужно было правильно обороняться? Какие ключевые вещи?

— Ну вот, поэтому будем над этим работать. Хорошая команда у «Спартака», поэтому нам приходилось затрачивать силы и на отбор шайбы, и на то, чтобы сдерживать натиск их нападающих. К