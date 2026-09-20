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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1) и отметил высокий темп в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Щербаков – 07:46 (5x5)     1:1 Мальцев (Пивчулин, Порядин) – 16:58 (5x4)     2:1 Маджио (Загребин, Щербаков) – 39:49 (5x5)     3:1 Алалыкин (Сучков, Цулыгин) – 47:37 (5x5)    

— Хорошая, динамичная игра была. Обе команды играют в агрессивный хоккей, поэтому, на мой взгляд, зрителям было интересно сегодня наблюдать за хоккеем. Всё динамично: как наш видеотренер говорил, он не успевал камеру поворачивать — игра перемещалась из одной зоны в другую. То есть хорошая самоотдача, хорошая нацеленность на выигранные единоборства. В обороне ребята, в принципе, сегодня неплохо сыграли. Так что считаю, что неплохо мы провели сегодняшний матч.

— Много давления, много перемещений в атаке, быстрые контратаки у «Спартака». Довольно тяжёлый соперник. Как против него нужно было правильно обороняться? Какие ключевые вещи?
— Ну вот, поэтому будем над этим работать. Хорошая команда у «Спартака», поэтому нам приходилось затрачивать силы и на отбор шайбы, и на то, чтобы сдерживать натиск их нападающих. К