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Вратарь Мельничук заменён во втором периоде. «Барыс» ведёт у «Локомотива» со счётом 4:0

Вратарь Мельничук заменён во втором периоде. «Барыс» ведёт у «Локомотива» со счётом 4:0
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Сегодня, 20 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встречается с «Барысом» из Астаны. После второго периода счёт 4:0 в пользу казахстанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 5
Барыс
Астана
0:1 Масси (Пилон) – 15:10 (5x5)     0:2 Дэй (Симонов, Логвин) – 18:35 (5x5)     0:3 Бейли (Пилон, Морелли) – 36:53 (5x5)     0:4 Шайхмедденов (Шестаков, Масси) – 38:40 (5x5)     0:5 Симонов (Диханбек, Приски) – 41:45 (5x5)    

«Барыс» забросил по две шайбы в каждом из первых двух периодов матча. Голами отметились Джейк Масси, Логан Дэй, Джастин Бейли и Ансар Шайхмедденов. После четвёртой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук. В игру вступил Даниил Исаев.

Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уступил «Барысу» в домашнем матче со счётом 0:4. На данный момент ярославцы пропустили восемь подряд безответных шайб от казахстанской команды в домашних матчах.