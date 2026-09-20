Вратарь Мельничук заменён во втором периоде. «Барыс» ведёт у «Локомотива» со счётом 4:0

Сегодня, 20 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встречается с «Барысом» из Астаны. После второго периода счёт 4:0 в пользу казахстанской команды.

«Барыс» забросил по две шайбы в каждом из первых двух периодов матча. Голами отметились Джейк Масси, Логан Дэй, Джастин Бейли и Ансар Шайхмедденов. После четвёртой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук. В игру вступил Даниил Исаев.

Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уступил «Барысу» в домашнем матче со счётом 0:4. На данный момент ярославцы пропустили восемь подряд безответных шайб от казахстанской команды в домашних матчах.