Главный тренер «Трактора» Гордон оценил победу в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон оценил победу в матче с «Авангардом» (2:1), которая стала первой для челябинской команды на домашней площадке.

«После этого матча я сказал ребятам, что этот коллектив работает упорнее любого другого, с которым мне приходилось когда-либо работать. Когда ваша команда проигрывает несколько матчей с разницей в одну шайбу (вынесем за скобки голы в пустые ворота) и когда две шайбы вашей команды отменяют, то становится тяжело. Когда приходишь на арену, то сразу появляются мысли: «А что сейчас пойд