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Главный тренер «Трактора» Гордон оценил победу в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Гордон оценил победу в матче с «Авангардом»
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон оценил победу в матче с «Авангардом» (2:1), которая стала первой для челябинской команды на домашней площадке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев – 16:57 (5x5)     1:1 Выдренков (Юсупов, Горюнов-Рольгизер) – 21:05 (5x5)     2:1 Дронов (Легаре, Григоренко) – 38:05 (5x4)    

«После этого матча я сказал ребятам, что этот коллектив работает упорнее любого другого, с которым мне приходилось когда-либо работать. Когда ваша команда проигрывает несколько матчей с разницей в одну шайбу (вынесем за скобки голы в пустые ворота) и когда две шайбы вашей команды отменяют, то становится тяжело. Когда приходишь на арену, то сразу появляются мысли: «А что сейчас пойд